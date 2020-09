Doelpuntenmachine Kallon bezorgt Cambuur overwinning op Jong FC Utrecht

Na een kwartier leek Jong FC Utrecht op voorsprong te komen. Via een hoekschop belandde de bal in de goal van keeper Sonny Steevens, maar de grensrechter vlagde al voor buitenspel. Een paar minuten later kwam David Sambissa ten val. De Fransman werd met een vervelende blessure gewisseld voor Alex Bangura.

Cambuur kwam ondanks het roerige begin na veertig minuten voetbal op voorsprong. Issa Kallon reageerde waakzaam op een vrije trap van Mitchel Paulissen en tikte de bal binnen: 1-0. Net voor de pauze konden de Leeuwarders nog een keer juichen: weer was het Kallon die scoorde met een knap schot in de hoek.

Meer doelpunten

De tweede helft had een magnifiek begin voor Cambuur. Al na drie minuten had de ploeg van trainer Henk de Jong voor de derde keer gescoord. Michael Breij, die de licht geblesseerde Robin Maulun in de basis verving, pikte de bal voor de goal op en schoot binnen: 3-0.

Ook de 4-0 liet niet lang op zich wachten. Uit een voorzet van Jamie Jacobs was het Kallon die voor de derde keer scoorde en een hattrick noteerde. Zelfs de 5-0 van Paulissen stond al op het scoreboard, maar die moest er ook weer vanaf, omdat de grensrechter voor buitenspel floot.

In de slotfase maakte Jong FC Utrecht nog wel de eretreffer: Jeredy Hilterman werkte de bal achter keeper Stevens. Nog geen drie minuten later reageerde Cambuur echter met een vijfde goal. Issa Kallon profiteerde van een fout van keeper Joey Houweling en zijn vierde doelpunt was binnen. In blessuretijd deed Tim Pieters hetzelfde, na een fout van Cambuur-speler Bangura.