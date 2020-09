Nieuw restaurant Baylings in Leeuwarden: "Een restaurant openen in coronatijd kan best"

"Waar nadelen zijn, zijn er ook voordelen", zegt Hashemi. Het is zijn eigen variant op Johan Cruijff. "Een mooi historisch pand kwam vrij en toen kregen wij de mogelijkheid om hier op te starten." Maar zo eenvoudig als het nu klinkt, was het destijds niet, geeft de ondernemer toe. "Als je drie maanden dicht bent, creëert dat een negatief beeld bij de ondernemer. Ik had in juni niet gedacht om in september een nieuwe zaak te openen, maar ik heb het toch gedaan."

Baylings

De doorstart van het eerdere Humphries heeft de naam Baylings gekregen: het is een knipoog naar de Leeuwarder antiquair Beelings, die eerder in het monumentale gebouw aan de Nieuwestad gevestigd zat. Gebouw en inrichting maken het restaurant bijzonder, geeft ook een trotse Hashemi meteen toe. "We hebben zo veel mogelijk overgenomen. Het enige wat wij hebben gedaan is opknappen."