Piet Fortuin van CNV: "Grote zorgen over Friese economie bij tweede lockdown"

Voorzitter Piet Fortuin van het vakbond CNV maakt zich grote zorgen over de Friese economie bij een tweede lockdown. Fortuin zei dat in It Polytburo, het politieke programma van Omrop Fryslân. Vooral de Friese MKB-bedrijven hebben het nu al moeilijk. Bekende bedrijven zoals Dalstra Reizen in Surhuisterveen en machinefabriek Van der Ploeg in Leeuwarden hebben deze week hun faillissement aangevraagd.

It Polytburo van vrijdag 25 september: