"Met de Elfstedentocht wil ik voor mezelf bewijzen dat ik dit nog kan"

De Onbeperkte Elfstedentocht wordt van 23 tot en met 27 september gehouden. De organisatie ligt in handen van Sandy Krijnen uit Cornwerd. Zij heeft MS, waardoor het voor haar niet mogelijk is om samen met haar man deel te nemen aan de Fietselfstedentocht. Dat moet anders, besloot ze, en ze kwam met het initiatief voor de 'Onbeperkte 11-stedentocht'. Het is een evenement voor mensen met een beperking, die normaal altijd aan de zijlijn staan. Nu krijgen ze zelf de gelegenheid om in de schijnwerpers te staan.