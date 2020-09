Heerenveen-aanvaller Mitchell van Bergen sluit transfer niet uit

Heerenveen liet tegen Willem II en Fortuna Sittard het balbezit meer over aan de tegenstander. Zodoende was Heerenveen heel gevaarlijk in de omschakeling. Tegen VVV Venlo kan dat weleens anders zijn. "Je zult meer gedwongen worden dat je de bal hebt. We moeten nog steeds beter worden aan de bal. Dat is wel een verbeterpunt. VVV heeft gespeeld tegen Utrecht en Emmen en beide ploegen waren veel aan de bal. Ze hebben veel lopers, komen snel in de zestienmeter. Daar moeten we scherp op zijn. We moeten er opletten waar we balverlies lijden."