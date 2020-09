Curator failliete Dalstra Reizen positief over doorstart

Kalmijn geeft aan dat hij een goed gesprek heeft gehad over het behoud van het bedrijf, in afwachting van het eind van coronacrisis. "Ik ben in eerste instantie met de familie Dalstra in gesprek gegaan om te kijken hoe we het familiebedrijf, dat al zo lang bestaat, kunnen behouden voor de regio en uiteindelijk ook voor de werkgelegenheid. Het zou toch mooi zijn dat het bedrijf weer tot leven kan komen als de coronacrisis voorbij is."

Geïnteresseerden voor overname

Er hebben zich al verschillende partijen gemeld die geïnteresseerd zijn in overname. Kalmijn: "Daar ben ik wel heel blij mee. Iedereen wil in 2021 waarschijnlijk wel weer op pad en de gemiste vakanties inhalen. Er zijn partijen die op de lange termijn vooruitkijken en daar nu al over nadenken."

Kalmijn kijkt nu of het bedrijf de vaste opdrachtgevers kan behouden. Tot die tijd blijft het personeel aan. "We proberen klanten die al hadden geboekt zo goed mogelijk te bedienen en voor mensen voor wie dat niet meer kan iets te regelen. We proberen voor iedereen de ellende die het coronafaillissement voor Dalstra Reizen heeft te beperken."

"Ik wil geen valse hoop geven"

Hoe de toekomst eruit ziet voor de 35 medewerkers, kan Kalmijn nog niet zeggen. "Ik denk dat maar een heel klein deel van hen, als er al een doorstart komt, weer aan het werk kan. Het werk is er op dit moment gewoon niet. Ik wil mensen geen valse hoop geven. Mijn streven is nu het bedrijf in de lucht houden en dat mensen in Surhuisterveen wel weer aan de slag kunnen als corona uit de lucht is."