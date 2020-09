Grond aangekocht voor realisatie getijdemeer Holwerd aan Zee

Deze week begint ook het grondonderzoek bij Holwerd aan Zee. Op het toekomstige traject van de vaargeul en het getijdemeer wordt via diepe grondboringen onderzoek gedaan naar milieu-hygiënische kwaliteit, de kwaliteit van het materiaal en de bodemopbouw. Ook wordt er archeologisch onderzoek gedaan.

Verbinding hersteld

Bij Holwerd aan Zee is het plan om een doorbraak in de zeedijk te maken waarmee de verbinding tussen de Waddenzee en het achterland wordt hersteld. Dat levert volgens de stichting niet alleen economische voordelen op voor het dorp en de regio, maar zou ook voor de natuur en de dieren in het gebied goed zijn.