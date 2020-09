Ondernemers op Ameland willen status aparte in geval van nieuwe lockdown

"Wij zijn heel bang voor een tweede golf en hopen dat die ons bespaard blijft", zegt Klaas Touwen van Ondernemers Platform Ameland. De ondernemers zien dat het op Texel al annulerings regent nu veel mensen niet meer op vakantie durven. Het gaat met name om Duitse toeristen. "Zij hebben niet door dat op Texel bijna geen besmettingen zijn."

Code rood

Als er voor Fryslân code rood wordt ingesteld, zullen de eilanden daar veel schade van ervaren, legt Touwen uit. "We zijn best wel bang voor wat er gaat gebeuren." Met name in Leeuwarden loopt het aantal besmettingen op het moment snel op. Volgens Touwen heeft burgemeester en Veiligheidsregio Fryslân-voorzitter Sybrand Buma gezegd dat er geen code rood wordt ingesteld voor Fryslân. "Maar dat kan per dag veranderen."

Doembeeld

De ondernemers hopen dat burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland zich hard wil maken voor een status aparte voor de Waddeneilanden. Of er zou volgens Touwen alleen code rood moeten komen voor Leeuwarden als daar een uitbraak is. "Het zou veel omzet schelen als we weer op slot gaan. Dat doembeeld van het voorjaar moeten we niet terug krijgen."