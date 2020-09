Drenthe komt met antwoord bij bestrijding eikenprocessierups

De haartjes van de eikenprocessierups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals jeuk, rode bultjes en in sommige gevallen oogklachten. De afgelopen jaren is de rups vanuit het zuiden bezig met een opmars. Ook Friese gemeentes hebben er elk jaar weer veel last van.

In het Drentse Wapserveen is de boerencoöperatie Boermarke de afgelopen jaren bezig geweest met een proef om de eikenprocessierups te bestrijden. Diezelfde proef is ook in Weststellingwerf gehouden. Voorman Ton Spijkerman legt uit: "Het is een heel vervelend, irritant rupsje. Die haartjes schiet hij uit als beschermmiddel, maar mensen kunnen daar veel last van hebben. Daarom wilden wij de eikenprocessierups laten bestrijden door zijn natuurlijke vijanden. Maar daarom moet je die natuurlijke vijanden een zo ideaal mogelijke biotoop bieden. Dan moet je denken aan een sluipwesp bijvoorbeeld of de koolmees, die heel veel rupsen vreet. Maar ook de grootoorvleermuis is zo'n vijand, want die eet de nachtvlinders op die uit zo'n eikenprocessierups voortkomen."