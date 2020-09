Freedsmerk over SP-plan om euro te verlaten: "We zijn belazerd met de euro"

Maar anderen vinden de euro juist heel handig: "Dan hoeven we nooit meer te wisselen. En als je er nu uitstapt, kost dat ook weer een vermogen." Sommige mensen kunnen er nog altijd niet helemaal aan wennen: "Ik heb het liever zoals vroeger." Dat vinden anderen onzin: "De SP slaat hier de plank mis. Wat een geneuzel! We zijn deze weg ingeslagen, dan moeten we de schouders er onder zetten!"

Eén van de kooplieden noemt de euro zoals die nu is, een goed tegengewicht voor de US Dollar, "zeker voor ons als export-regio!" Toch maakt het de meeste mensen niet veel uit: "Ik krijg een maandsalaris en daar moet ik het mee doen, in welke munt het dan ook wordt betaald..."