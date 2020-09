Woonzorg locatie Lindestaete in Joure officieel geopend

De vijftien nieuwe bewoners van Lindestaete wonen al sinds afgelopen juli in het gebouw, maar de officiële opening liet op zich wachten vanwege het coronavirus. Omdat de organisatie de opening niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan, werd er in besloten ruimte aandacht aan besteed.

Uiteenlopende zorgbehoeftes

In Lindestaete wonen mensen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende zorgbehoeftes. In totaal wonen er vijftien volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Elke bewoner heeft zijn eigen appartement met keuken, badkamer en slaapkamer. Daarnaast is er een centrale ontmoetingsruimte en is er 24-uurszorg.

Dagbestedinglocatie

Zorginitiatief de Bosk begon in 2010 als familiehuis in Harkema en heeft nu nog vijf andere locaties in Harkema en in Drogeham, Drachtstercompagnie en nu dus ook in Joure. De organisatie heeft ook plannen voor een nieuwe dagbestedingslocatie in Joure. Die moet tegenover Lindestaete komen.