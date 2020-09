Pieter Weening uit Harkema aan de start van het WK: "De vorm is goed"

Ha Pieter! Hoe staat het met de vorm?

"Wel goed! Ik heb wel wat toegewerkt naar deze tijd van het jaar. De Giro staat ook voor de deur. Anderhalve week geleden heb ik de Tirreno-Adriatico gereden. Daar merkte ik wel dat de conditie bergop er al aan zat te komen. Dus ik denk dat ik op het niveau sta waar ik moet staan."

Je had het al over de Giro. Is het WK dan een voorbereidingskoers voor jou?

"Het WK is natuurlijk ook een wedstrijd waar je goed wil zijn, maar het was ook wel fijn dat deze wedstrijd er even tussendoor komt. Anders had ik bijna drie weken geen wedstrijd tot de Giro. Het WK is een geweldige wedstrijd op zich, maar ook wel mooi om wat wedstrijdhardheid op te doen."

Het WK komt op een wat gek moment, als je naar voorgaande jaren kijkt. Maakt dat wat uit?

"Het is sowieso een heel gek jaar. De Tour is afgelopen weekend gefinisht, over een week begint de Giro al en de Giro is nog niet afgelopen of de Vuelta begint. Alle grote wedstrijden volgen elkaar op. Dat maakt dit ook een apart WK, want het is nog nooit voorgekomen dat het WK in het weekend na de Tour was. Het wordt denk ik wat een clash tussen de mannen die goed richting de Giro gaan en een paar die te Tour hebben gereden en daar fit uit zijn gekomen."

Wat wurdt jouw rol op het WK?

"We hebben het er nog niet helemaal over gehad, maar Tom Dumoulin zal wel onze kopman worden. Het is al wat anders dan afgelopen jaar. Toen hadden we Mathieu van der Poel als echte kanshebber op winst. Dumoulin is wereldklasse, maar je moet ook reëel zijn: een wedstrijd naar je hand zetten, is altijd lastig. Ik denk dat nu Mollema is uitgevallen en Gesink niet meedoet, de ploeg wel wat minder is geworden.

Het is ook jammer dat Van der Poel niet aan de start staat trouwens, want je weet niet hoe een koers verloopt. Als het ook maar een klein beetje onder controle is, dan zou zo'n jongen eventueel nog de finale kunnen rijden. Maar hij vindt het zelf te zwaar, dat is jammer. We zullen zien of het ook heel zwaar wordt. Maar in ieder geval: wij zijn wat minder favoriet dan vorig jaar."

Vind je het zelf nog bijzonder dat je er weer bij bent?

"Het is altijd mooi dat de bondscoach mij nog goed genoeg acht om dit nog te doen. Hij mag acht man meenemen. Ik ben niet opgeroepen omdat er een paar jongens niet bij zijn, ik stond al op de lijst. Het is altijd mooi dat de bondscoach mijn kwaliteiten nog hoog inschat."

Wat voor koers wordt het, denk je?

"Het is lastig te zeggen, maar als je naar vorige WK's kijkt, dan wordt de koers vaak beslist in de laatste 40 of 50 kilometer. Dat is ook omdat het zo moeilijk is, als je 100 kilometer voor het eind aanvalt, houd je het niet vol. Daarom zal de eerste forcing gebeuren in de laatste 40 of 50 kilometer."

Pieter, bedankt en succes zondag!