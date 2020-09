Europese onderscheiding voor digitaal leerprogramma Friesland College

De onderscheiding werd in Berlijn in Duitsland digitaal uitgereikt door het Gesellschaft für Pedagogik und Information (GPI). De Comenius Awards en Siegels gelden als een belangrijke onderscheiding voor hoogwaardige multimediaproducten in het onderwijs. De genomineerden voor de prijzen komen uit heel Europa vandaan.

Digitale praktijksituaties

In Diglin MVT werken mbo'ers achter hun computer in het Frans, Duits, Engels en Spaans aan hun lees-, schrijf-, luister-, en spreekvaardigheid. De studenten worden via de computer in een praktijksituatie geplaatst. Zo worden ze bijvoorbeeld digitaal door een stad geleid en moeten ze invullen wat ze zien in de vreemde taal.

Docenten van het FC-Talencentrum leveren het materiaal aan. ICT-studenten van het Friesland College bouwen de platforms. Het programma wordt door Boom Beroepsonderwijs op de markt gebracht.