MCL kiest als eerste ziekenhuis in Nederland voor duurzame aardwarmte

Begin 2021 moet er een warmtewinput in Leeuwarden geboord worden die getest wordt door de samenwerkende organisaties. Als de test slaagt, kan de aanleg en aansluiting op het warmtenet plaatsvinden. In 2022 zou het MCL dan kunnen overschakelen van aardgas op aardwarmte. De uitstoot van CO2 moet daarmee aanzienlijk teruglopen.

Toekomstige duurzame energievoorziening

"Het afgelopen jaar is er veel onderzoek gedaan naar een aansluiting op het toekomstige warmtenet. Bedrijfszekerheid van de warmtelevering is voor het MCL een noodzakelijke voorwaarde", vertelt Andy van der Geest, de projectleider bij het Leeuwarder ziekenhuis. "De aansluiting op het warmtenet Leeuwarden is van toegevoegde waarde binnen de toekomstige duurzame energievoorziening van het MCL."

"Een unicum voor de zorg"

Peter Slot, ontwikkelaar Duurzame Warmte bij Ennatuurlijk, is trots op de keuze van het MCL. "De aansluiting van het ziekenhuis op het warmtenet van Ennatuurlijk een unicum voor de zorg. Zo hopen we ook ziekenhuizen klaar te maken voor de energietransitie, in Leeuwarden en in de rest van Nederland", aldus Slot.