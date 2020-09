Hengstenkeuring 2021 gaat door, maar zonder publiek en niet in WTC

De hengstenkeuring van 2021 gaat wel door, maar zonder publiek. Ook zal het evenement niet zoals gewoonlijk plaatsvinden in het WTC in Leeuwarden, maar in het Fries Congres Centrum in Drachten. Dat is vrijdag bekendgemaakt door de organisatie van de keuring, het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS).