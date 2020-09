Janny Vlietstra voorgedragen als nieuwe voorzitter It Fryske Gea

De 72-jarige Vlietstra was eerder gemeenteraadslid en wethouder in Leeuwarden en burgemeester van verschillende gemeenten in Groningen en Drenthe. Van 2011 tot en met 2015 en van 2017 tot en met 2019 was ze lid van de Eerste Kamer.

Vlietstra zou daarmee de opvolger worden van Arjen van der Meer. It Fryske Gea neemt dinsdag een besluit over de benoeming van Vlietstra.