VIDEO: Palingvissers willen af van vangstbeperking in IJsselmeer: 'Er is genoeg paling'

Sjaak Bakker en Bert Rotgans uit Den Oever zijn palingvissers op het IJsselmeer. Ze pachten een stukje water bij de Afsluitdijk waar alleen zij hun fuiken mogen neerzetten. Hoewel ze nog steeds met plezier elke ochtend op de boot stappen, is het vak niet meer wat het ooit was. "Vroeger kon je vissen wat je wilde. Toen ging je, als de paling goed was, voor de paling. En als de garnalen goed waren, ging je op garnalen. Maar tegenwoordig heb je met allemaal regels te maken, dan is de lol er wel een beetje vanaf", legt Rotgans uit.