Comenius Esdoorn doet schooldeuren weer open voor leerlingen

De testen van de docenten die tot nu toe bekend zijn, zijn negatief. "Maar van één ben ik nog niet op de hoogte, dus we hebben bijna een compleet beeld", zegt Marinus Giesing, directeur van de school.

Dat betekent echter niet dat het docententeam alweer op volledige sterkte is. "In sommige gevallen betekent het wel dat docenten nog steeds niet naar school kunnen komen, omdat ze nog te verkouden zijn of te veel klachten hebben. Eén docent geeft bijvoorbeeld vanuit huis les", zegt Giesing.

Studiedag

De school heeft de lesuitval opgevangen door een studiedag voor docenten, die eigenlijk in januari gepland stond, naar voren te halen. Hierdoor missen de leerlingen uiteindelijk geen lestijd. "Maar het is niet de bedoeling dat we dit te vaak doen, want die mogelijkheden zijn er niet", aldus Giesing.