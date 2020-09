Honderden Friese huurders krijgen betalingsregeling door coronacrisis

Bij Accolade zijn 137 gevallen bekend. Op 16.000 huurders, valt dat volgens Accolade enigszins mee. "Wij waren er om eerlijk te zijn wel van uitgegaan dat het probleem groter zou zijn. Ik vind het daarom ook fijn dat we vanaf het begin al hebben kunnen aangeven dat we mensen kunnen helpen en dat we die groep klein hebben kunnen houden", zegt Irene Willems.

De coronacrisis is echter nog niet aan het eind en dus kan de groep huurders die in de problemen zit nog wel groter worden. Dat weten ze ook bij Accolade. "Dan wordt het lastiger. Maar we hebben ook de afspraak gemaakt dat we dan gaan kijken wat de ontwikkelingen zijn. Hoe kunnen we met onze samenwerkingspartners zoals de gemeente, die zijn een hele belangrijke partij hierin, kijken naar goede oplossingen. We houden er zeker rekening mee dat het kan veranderen, maar in deze crisis is het heel lastig vooruit kijken", aldus Willems.

Huurcommissie

Als mensen door de coronacrisis de huur van hun woning niet meer kunnen betalen en er geen afspraken gemaakt kunnen worden met de verhuurder, dan kunnen huurders altijd nog een beroep doen op de 'Huurcommissie'. Zij houden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken bij of verhuurders wel maatwerk leveren aan huurders die door de coronacrisis in de problemen komen.