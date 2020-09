Basisschool in Sneek dicht: leerkracht besmet met coronavirus

Eén leerkracht is besmet met het virus. Volgens directeur Joop Fortuin van schoolkoepel Palludara is besloten de school te sluiten na overleg met de GGD. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, zo laat hij weten.

"Het is natuurlijk nooit plezierig als de kinderen een dag onderwijs moeten missen. In die zin is het altijd heel vervelend, vooral voor de ouders, de kinderen zelf, en de medewerkers. Maar het was wel heel logisch om dit op dit moment zo te besluiten", aldus Fortuin.

Bij de middelbare school Comenius Esdoorn in Leeuwarden hadden de leerlingen donderdag al uit nood een leervrije dag.