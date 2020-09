Operaasje Fryske Flagge: Tjitske van Lievenoogen wil terug naar Fryslân

Momenteel woont Tjitske op de Veluwe, in Nunspeet. Daarvoor heeft ze op allerlei verschillende plekken gewoond. "Eerst woonde ik een tijd met mijn ex in Steenwijk. Maar dat ging uit; toen ben ik in Oldebroek beland. Daarna werd het Nunspeet. Daar woon ik nu tien jaar."

Maar intussen, na al die jaren buiten de provincie, begint het toch weer te kriebelen. Ze wil het liefst terug. "Ik kwam een oude bekende tegen, een jaar of acht geleden. Dat klikte heel goed, en nu ben ik in het weekend weer veel in Workum te vinden. Dan trekt het toch wel een beetje om terug te gaan."

Betonmixer

Tjitske wil op den duur weer terug naar Fryslân, maar er is wel een voorwaarde: werk. "Ik zoek nog een baan in de buurt. Ik heb de afgelopen jaren lang op de betonmixer gezeten, dus iets in die richting."

Hoe mooi haar andere woonplekken ook waren, Fryslân blijft trekken. "Hier in Nunspeet is het ook prachtig, dicht bij het water, het bos en de heide. Vanwege de plek hoef ik hier niet weg."