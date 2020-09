Zwembad in Bolsward nog open tot 1 juli volgend jaar: uitstel van executie?

PvdA, FNP, Gemeentebelangen en fractie De Wind kwamen eerder al met een voorstel om het zwembad in ieder geval tot 2022 open te houden. Het doel van beide amendementen is om organisaties, actiegroepen en ondernemers in Bolsward de kans te geven om de toekomstplannen van zwembad Vitaloo beter uit te werken. Over de twee voorstellen werd druk gediscussieerd in de gemeenteraad. Volgens raadslid Marianne Poelman (PvdA) komt het voorstel van de coalitiepartijen neer op 'uitstel van executie', omdat de coalitiepartijen er niet toe bereid zijn om extra geld voor het zwembad te reserveren.

Meer tijd

"Als je er geen extra geld bij legt, dan wordt dat plan natuurlijk niks. Een zwembad kost nu eenmaal geld", zei raadslid Klaas Jan Semplonius. PvdA en FNP - gesteund door verschillende andere partijen - willen meer tijd, zodat er een nieuwe aanbesteding voor het zwembad gedaan kan worden. Semplonius wees er verder op dat het Bolswarder zwembad goedkoper is dan dat van Sneek of Workum. "Als je wilt bezuinigen, kun je beter het duurste zwembad sluiten."

"Denk in kansen en in nieuwe technieken en gebruik de komende negen maanden goed", zei raadslid Pieter Greidanus uit naam van het CDA. Nu al extra geld toezeggen vinden de christendemocraten nog niet nodig. "Het is nog lang geen Sinterklaas. We moeten de mensen in Bolsward ook zelf de kans en de ruimte geven om met concrete plannen te komen."