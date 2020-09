Uitstel van executie voor Bolswarder zwembad: nog open tot 1 juli volgend jaar

Voor het plaatselijke zwembad, en voor veel inwoners van 'de tweede stad van Súdwest-Fryslân' is het voorstel zo onbegrijpelijk dat ze iedere mogelijkheid aangrijpen om te protesteren. Een definitieve redding voor het zwembad is het natuurlijk niet, maar in de ogen van Tineke Breeuwsma van Stichting Ons Zwembad is 'alles beter dan een dicht zwembad'.

Tientallen Bolswarders

"We mogen er vanavond niet bij zijn vanwege de coronamaatregelen en daarom staan we hier nu." In een mum van tijd verzamelden zich tientallen Bolswarders op de stoep van het bestuurscentrum in Sneek. Sommigen maakten de reis in badjas en met een waterpolomuts op.

De Bolswarders volgden de discussie in de politiek van Súdwest-Fryslân thuis via de stream van de gemeenteraad. Wellicht wordt die stream donderdagavond nog druk bezocht, want er zijn ook veel inwoners uit Hindeloopen die de raadsvergadering willen volgen. Daar is namelijk een discussie gaande over het wel of niet toestaan van recreatief gebruik van woningen in het centrum van de stad.