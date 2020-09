"Geen strafblad, maar oude coronaboetes kunnen niet meer worden verlaagd"

Momenteel is het nog zo dat mensen een justitiële aantekening krijgen wanneer ze een boete krijgen uitgedeeld. Dat kan grote gevolgen hebben voor de betrokkenen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een 'Verklaring Omtrent Gedrag' (VOG) voor het solliciteren.

Volgens advocaat Tjalling van der Goot, die mensen bijstaat die een coronaboete hebben gekregen, is het in principe goed nieuws dat die aantekening verdwijnt. "De vraag is wel even hoe het nu in de praktijk juridisch wordt vastgesteld. Wat verandert er nu? Maar ik ben blij dat er in ieder geval iets gebeurt."

Boetebedrag lager

De boete voor het overtreden van de anderhalvemeterregel kost een volwassen persoon 390 euro. Het kabinet gaat met de Tweede Kamer in gesprek over de vraag met hoeveel het bedrag nu precies verlaagd gaat worden. De coalitiepartijen willen het liefst naar een boete van 99 euro, zodat er in ieder geval geen strafblad volgt.

Van der Goot: "Het woord 'strafblad' wordt veel gebruikt, maar er zijn twee belangrijke verschillen. Je hebt het justitieel documentatieregister, daar staat eigenlijk alles op. Wanneer een rechter een strafzaak behandelt, dan krijgt hij dat register te zien. Maar we hebben het in dit geval om het register van justitiële gegevens. Daar wordt naar gekeken wanneer je een VOG wilt aanvragen. De instantie kan dan zien wat er precies in staat. Daar ligt een grens van 100 euro bij een boete."