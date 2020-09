Oesters doen het goed op aangelegde oesterbank ten noorden van Schiermonnikoog

De oesters zijn twee jaar geleden uitgezet en kregen vorig jaar al nageslacht. Dit jaar bleek dat veel van die oesters nog in leven zijn en dat ze hebben gezorgd voor een nieuwe generatie.

De onderzoekers hebben er door deze proef vertrouwen in dat de biodiversiteit in de Noordzee kan worden hersteld. Dat is de afgelopen tientalen jaren erg achteruitgegaan.