Nannewiid: meer blubber dan water, recreatie bijna niet meer mogelijk

Het Nannewiid is een meer bij Oudehaske. Jarenlang kwamen mensen uit de regio om te zwemmen of te varen. Recreatie is ook één van de bestemmingsplannen. Het meer vermoddert echter zo erg, dat het water te laag staat om op of in te recreëren. Op enkele plekken staat nog maar 9 centimeter water.

Klein laagje water met daaronder grote laag blubber

"Kijk, dat zie je hier heel goed," zegt omwonende Roel van den Beuken. Hij woont in Oudehaske en houdt zich bezig met de toekomst van het meer. Met een grote stok laat hij zien wat voor grote laag blubber er in het meer ligt. De stok raakt op 20 centimeter in de slijk, maar kan tot een meter de grond in: 80 centimeter aan modder dus.