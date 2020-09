Met scootmobiel en fiets Onbeperkte Elfstedentocht: "Het leven wordt wel eenzaam"

De route is voor Hiele en Grietje niet onbekend. "Wij reden in het verleden altijd op de motor de elfstedentocht. Ik denk wel 35 jaar, als het niet langer is", zegt Grietje. Maar nu ziet het leven er voor hen heel anders uit. Vijf jaar geleden, in 2015, kreeg Hielke een herseninfarct. Hij kan nu niet meer goed praten en zit in een rolstoel.

"Het leven wordt wel eenzaam. Hielke kon niet meer werken. Hij was al 44 jaar vrachtwagenchauffeur, maar is nu invalide. Mensen beginnen niet zo snel een praatje met hem. Je moet langzaam tegen hem praten."