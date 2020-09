Vistelling in Friese beken: "Snoek is ambassadeur van schoon water"

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie mannen in een bootje. Eén van hen is beroepsvisser, de tweede werkt bij het waterschap en de derde is onderzoeker bij een ecologisch adviesbureau. Die laatste is Stefan Oskam, die vertelt hoe ze de vis vangen.

"We maken gebruik van een sleepnet van zo'n 75 meter. Die wordt in het rond uitgevaren, en dan als een soort druppel binnengehaald. Dat proces herhalen we twee keer op een traject van zo'n 300 meter. Op die manier zien we wat er hier in het open water aan vissen zit."