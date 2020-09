Verdachte van aanslag op Koerdische activist Leeuwarden is in hongerstaking

De reden van de hongerstaking is dat de verdachte uit Rotterdam de rechtmatigheid van de rechtbank in twijfel trekt. Hij zat eerst in de EBI in Vught, maar werd met zijn hongerstaking overgebracht naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. De man zei donderdag dat hem in Vught gifstoffen zouden zijn toegediend.

De verdachte zou een psychische stoornis hebben. De rechter-commissaris bepaalde donderdag op de proformazitting dat de man voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum moet.

Filmpjes

Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Zo moeten er nog meerdere familieleden van de verdachte worden gehoord. Verder gaat zal de politie filmpjes bekijken van de steekpartij die plaatsvond op het stationsplein in Leeuwarden.

Het voorarrest van de verdachte is verlengd, omdat de rechtbank van mening is dat er nog steeds sprake is van een geschokte rechtsorde.

Bekentenis

Het slachtoffer en zijn familie beweren dat de Iraanse regering achter de aanslag zit. Volgens het Openbaar Ministerie zijn daar geen aanwijzingen voor. De verdachte heeft bekend. Hij heeft de Koerdische activist meerdere keren met een mes in zijn bovenlichaam gestoken, omdat deze de dood van vier van zijn vrienden op zijn geweten zou hebben.