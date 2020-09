Coronavirus slaat toe bij eerste elftal van SC Cambuur

Giovanni Korte is niet topfit. Hij zit waarschijnlijk wel bij de selectie vrijdag. Delano Ladan, Ragnar Oratmangoen en Stanley Akoy zijn geblesseerd. Erik Schouten en Robert Mühren mogen niet spelen. Kellian van der Kaap is onderweg naar een nieuwe club: Maccabi Netanya in Israël.

En zo bleven er op de training donderdag nog maar vijftien veldspelers en twee keepers over. Trainer Henk de Jong is echter optimistisch. "Ik heb vertrouwen in de jongens. Ze zijn fanatiek, er zit leven in de groep. Ik hoop dat wij spelen en daar ga ik eigenlijk ook vanuit."

Transfersom

Kellian van der Kaap gaat dus naar Israël. Dat levert een transfersom op, die van belang is voor het aantrekken van een nieuwe speler. "Ja, dat is belangrijk voor ons", zegt De Jong. "Het brengt geld op en daar kunnen we wat mee doen. Wij willen óf een verdediger, óf een middenvelder erbij hebben."

Naast alle corona- en blessureleed is er ook een lichtpuntje. Linksback David Sambissa lijkt fit te zijn voor de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Hij zal waarschijnlijk in de basis beginnen, maar trainer De Jong wilde dat niet bevestigen. Hetzelfde geldt voor de spits Maarten Pouwels. Waarschijnlijk zal hij in de basis beginnen, maar zowel de trainer als de speler wilden er donderdag niets over zeggen.

