HEA! Het antiquariaat heeft uitverkoop

Okje de Groot uit Leeuwarden is eigenlijk haar hele leven al gek van boeken. Ze begon met het sparen van oude schoolboeken en daarna kinderboeken. Toen het bij haar thuis wat uit de hand liep, is ze een winkel begonnen en daar is geen nee te koop. Op het moment staat het pand te koop en moet Okje alle boeken verkopen. Dat doet ze voor de halve prijs, want dat is altijd nog beter dan dat ze in de papiercontainer verdwijnen.