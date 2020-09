Ooststellingwerf krijgt vierde wethouder, raad neemt advies Hayo Apotheker over

De onderlinge verhoudingen kunnen beter, zei Apotheker. "Tussen de fracties, maar ook in de fracties zelf en in de samenwerking met het college. De raad vindt vaak dat een uitstel van het college te veel in detail is uitgewerkt en geen ruimte laat voor andere meningen. En het college denkt: 'Mensen, even doorzetten. Niet zo zeuren.' Kortom: er is wat wrijving."

Hayo Apotheker vindt dat een vierde wethouder cruciaal is. "Dat is de sleutel om het andere ook op te kunnen lossen: betere verhoudingen, meer werken, meer sessies, geen kant-en-klare eindvoorstellen, maar meer open dialogen."

Een nieuwe start met een extra wethouder zal helpen de problemen op te lossen. "Van een meerderheid die nu no een minderheid is. En er komt een beter samenwerking en communicatie tussen het college en de gemeenteraad."

Apotheker adviseert de politiek in de gemeente een agenda op te stellen van wat ze kunnen doen in het anderhalve jaar dat ze nog in functie zijn.