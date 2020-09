Familie Van Hall over hun stil geboren zoon: "Hij hoort er echt bij"

Bijna een halve eeuw geleden beviel Inge van Hall van een stil geboren baby in een katholiek ziekenhuis in Veghel. "Het kindje werd geboren en ik heb hem niet eens gezien, hij werd meteen bij me weggehaald", vertelt Inge. Het waren andere tijden, omschrijft ze.

"Na de bevalling werd ik naar een kamer gebracht. Je moest toen nog weken in het ziekenhuis blijven. Ik kwam op een kamer naast een vrouw te liggen die net was bevallen van een tweeling". Daar had Inge het toen wel even zwaar mee. Ze had haar eigen kindje niet gezien en wist ook niet of het een jongetje of een meisje was geworden. "Later heb ik dat gevraagd, het was een jongetje."

Wout van Hall kreeg het jongetje mee en moest het begraven. "Samen met een begrafenisondernemer heb ik het begraven. In een klein, grijs doosje", vertelt hij. "We waren maar met z'n tweeën. Verder was er niemand."