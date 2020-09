Leerlingen Comenius Esdoorn in Leeuwarden thuis door ziekte bij acht docenten

Bij de middelbare school Comenius Esdoorn in Leeuwarden hebben de leerlingen donderdag noodgedwongen een leervrije dag. De school kampt met ziekte onder de docenten en acht leraren moeten donderdag thuisblijven. Vijf van hen hebben milde verkoudheidsklachten en drie leraren zitten in quarantaine omdat zijn naar voren zijn gekomen in een contactonderzoek.