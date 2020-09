Burgemeester Veenstra bezorgd over buurregio Flevoland als corona-risicogebied

"Je ziet dat het coronavirus de laatste weken weer enorm om zich heen grijpt", zegt Veenstra. Dat zien we ook in de cijfers in de eigen gemeente, en ik denk in de hele provincie. Iets minder dramatisch als in het westen van het land, maar het is natuurlijk wel weer een alarmbel die gaat rinkelen."

Volgens de burgemeester moet iedereen goed waakzaam zijn en zich aan de regels houden. "De Fryske Marren grenst aan Flevoland. Van Rutten naar Lemmer is maar een heel klein stukje. Dus dat is maar weer een extra signaal dat het ook zomaar hier weer kan zijn en dat we dus met elkaar moeten zorgen dat we dat virus indammen."

Veenstra zat afgelopen vrijdag in het Omrop Fryslân-televisieprogramma It Polytburo en daar zei hij dat hij hoopte dat het oplopende aantal besmettingen en de maatregels zich zouden beperken tot de zes regio's in het Westen. Maar daar komen nu dus weer acht bij.