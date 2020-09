Kritische vragen voor Rekenkamer over rapport Leeuwarder festivals

Enkele weken geleden kwam de Rekenkamer naar buiten met een zeer kritisch rapport over het handelen van de gemeente op het festivalbeleid in het Groene Stergebied. Daarin staat dat de gemeente bij het verlenen van de vergunningen aan de festivals last had van tunnelvisie, niet open genoeg stond voor de klachten van burgers en te doordrammend was haar eigen gelijk te halen.

Eenzijdig

Ruben Bosch van festival Welcome to the Village zegt dat alle festivals bevraagd zijn door de Rekenkamer, maar dat dit helemaal nergens is terug te vinden in het rapport. "Alles wordt in het rapport heel eenzijdig belicht: vanuit de klachtenkant en wat er allemaal mis is gegaan. Maar volgens mij is er de laatste jaren juist heel veel verbeterd voor zowel ons als evenementenorganisatoren als de omwonenden."

Ook de PvdA vindt het jammer dat de festivals niet zijn meegenomen. "Het lijkt nu net alsof het alleen maar gaat over de gemeente en Groene Ster Duurzaam", aldus Eline de Koning van de partij. De partijen in de raad hadden veel kritische vragen aan de Rekenkamer. De ChristenUnie vroeg zich af hoe wetenschappelijk het onderzoek van de Rekenkamer eigenlijk is. Het CDA vroeg zich af hoe je een compromis sluit met een partij als Groene Ster Duurzaam, als die niet wil. De PvdA vond bepaalde stukken uit het rapport subjectief.