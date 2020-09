Loting Dames PC: 'Droomfinale' Tuinenga-Sijbrandij mogelijk

Het partuur dat de meeste vrijeformatiepartijen won, is dat van Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Die treffen in de eerste omloop het partuur van Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma. Een loting waar Scheepstra mee kan leven: "We mogen niet klagen."

De ogen van Scheepstra waren bij de loting ook gericht op het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest. Dat won de op-één-na meeste partijen. Bovendien wonnen zij de laatste twee partijen ook van het partuur van Scheepstra. "Tuurlijk, gezien de afgelopen twee weekenden hadden we het liefst niet Ilse in de eerste omloop", geeft Scheepstra eerlijk toe. Ze kunnen het partuur van Tuinenga pas in de finale treffen. "Volgens mij heb ik niet eerder zo'n goeie loting gehad, dit is gewoon heel fijn. Je kunt echt in de dag groeien."

Kon beter, kon minder

Op papier heeft Tuinenga het met haar partuur moeilijker komende zondag. Op de eerste lijst is het partuur van Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol de tegenstander. Die wonnen tot nu toe twee partijen. Mocht het partuur van Tuinenga dat winnen, wacht mogelijk het partuur van Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma, die een partij wonnen dit seizoen.

Toch is Bakker, die in het partuur van Tuinenga de dubbelrol invult, wel over de loting te spreken: "Op zichzelf zijn we ook wel redelijk tevreden. Het had beter gekund, maar het had ook veel minder gekund. Het onderste blokje is wel lekker", zegt Bakker, die doelt op dat je in het onderste blok een staand nummer hebt, als je de halve finale haalt.