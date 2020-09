Jan Terlouw roept wetenschappers van Franeker op om niet stil te blijven

Aan politici deed hij de oproep om het coronavirus in groter verband te zien. Want eigenlijk, zo voorspelt hij, zal de coronacrisis niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat zijn. Het is een belangrijke periode, maar ook de aanpak van bijvoorbeeld de problemen met het klimaat en de beschikbare grondstoffen moeten niet vergeten worden. En dat moet in samenwerking met de wetenschap. "De taak van de politiek is om de resultaten van de wetenschap te vertalen in maatschappelijke maatregelen."

Wetenschap heeft een verantwoordelijkheid

Daarom hebben wetenschappers ook een taak, zo vindt Terlouw. "Je hebt ook een verantwoordelijkheid om als het parlement het niet meer goed doet en zegt de wetenschap niet meer te geloven, om op te staan en om op de barricaden te staan. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. En wetenschappers zeker niet de kleinste. En dat zeg ik bij de opening van een academisch jaar van een universiteit die van 1585 tot 1811 heeft bestaan."

Eerste jaren in Fryslân doorgebracht

Terlouw vond het een eer om het academisch jaar van de Franeker academie te openen. "Napoleon is zo dwaas geweest om het af te schaffen, drie jaar geleden heeft u besloten dat hij ongelijk had. Daarmee vind ik het heel eervol dat ik bij de opening van het academisch jaar mag zijn." Terlouw refereerde ook nog even naar zijn kinderjaren. "Ik heb de eerste jaren van mijn leven hier in Noord-Friesland doorgebracht toen mijn vader in Tietjerk en Suawoude dominee was."