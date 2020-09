Opening van het academisch jaar in Franeker: Jan Terlouw geeft college

Vicevoorzitter Robert Jansen vertelt waar de spreker over zal praten. "Jan Terlouw gaat het hebben over de rol die de overheid speelt in de coronatijd. De maatregelen van de overheid kunnen erg ingrijpend zijn in ons leven, dat zal voor iedereen duidelijk zijn. Mag de overheid dat altijd doen? Is het voor een keer, of verandert de rol van de overheid? Het is erg actueel, helemaal met wat wij deze week gehoord hebben over bijvoorbeeld de term #ikdoenietmeermee."

Colleges in het kader van corona

Jansen verwacht een mooi en kundig verhaal van Terlouw. Het is niet het enige college dat in het kader staat van het coronavirus. "Dit jaar hebben we nog steeds veel publiekscolleges. Wel voor een groot deel online vanwege het coronavirus. Maar we zijn ook weer begonnen met fysieke colleges, al is het met minder mensen. Het betekent dat we eigenlijk elke week een college hebben. Op dit moment ook meerdere over het coronavirus: over de rol van de overheid, de juridische aspecten en ook de medische aspecten. Zo komt er een apotheker praten over de behandeling van het virus. Dus dat thema staat wel centraal de komende tijd."

Martinikerk als alternatief

Met het oog op het virus heeft de Academie van Franeker ook gekozen voor een alternatieve locatie. "Gelukkig kunnen we over de Martinikerk beschikken. Normaal doen we het in het academiegebouw, de Botniastins, maar daar is de capaciteit op dit moment wat te laag om genoeg mensen binnen te laten. In de kerk is wel genoeg om een college voor een breder publiek te organiseren, wel met het in achtnemen van de coronamaatregelen", geeft Jansen aan.