Kermis in Burgum in coronatijd: "Je krijgt als kermisexploitant kippenvel"

Volgens burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft de gemeente niet lang getwijfeld over het geven van toestemming voor de kermis. "We hebben het ingediende plan beoordeeld aan de hand van de geldende noodverordening en de regels van het RIVM. Daarmee kon het." Een evenement in coronatijd is spannend, maar Gebben vindt dat de kermisexploitanten goed hun best doen.

Verantwoordelijkheid bij exploitant

Er zijn maximaal 250 mensen toegestaan op de kermis en dat aantal wordt strikt bijgehouden. Er is een vaste in- en uitgang op het terrein. Daarnaast hebben de exploitanten geregeld dat een aantal mensen in gele hesjes in de gaten houdt of iedereen zich goed aan de anderhalve meter afstand houdt. Gebben: "Wij hebben tegen de exploitanten gezegd dat zij verantwoordelijkheid moeten nemen en wij controleren dat. Als wij klachten krijgen of als wij zien dat het niet goed gaat, gaan wij het gesprek aan met de exploitant."

Verschillende leeftijdsgroepen

Op de kermis komen verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar, maar voor elke groep gelden weer andere regels. Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven geen afstand van elkaar te houden. Jongeren tot en met achttien jaar weer wel. Zij krijgen daarom een speciaal bandje om waar hun leeftijd aan is af te lezen. Gebben: "Met dat bandje kunnen ze dat goed controleren." Mensen uit hetzelfde huishouden hoeven dan weer geen rekening te houden met de anderhalve meter.