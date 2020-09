Dertien projecten krijgen subsidie uit Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Panorama InsideOUT Fryslân krijgt 3.000 euro voor het opnieuw exposeren van een panorama in het Adverium in Drachten. Dat panorama is gemaakt door (ex-)psychiatrische patiënten die bij de expositie zelf workshops geven en vertellen over wat ze hebben meegemaakt.

Stichting Thuishaven krijgt 2.000 euro voor het International Short Documentary Film Festival Plons. Thuishaven vertoont op een schip dat ingericht is als filmzaal korte documentaires. De Stichting Collegium Vocale Fryslân heeft een toezegging van 3.000 euro gekregen voor een concert in Heerenveen. De organisator van kortprojecten werkt daarvoor samen met het Nederlands Kamerkoor.

De volledige lijst van Friese projecten die gesteund worden, is hier te vinden.

Kosten toch vergoed

Cultuurfonds Fryslân zegt coulant te zijn met het uitbetalen van de eerder toegezegde bedragen. Ook als een evenement of project niet (volledig) door kan gaan, kunnen sommige kosten toch worden vergoed. Het fonds roept verenigingen, organisaties, makers in de cultuur- en natuursector op om vooral aanvragen voor financiële hulp te blijven doen. Het gebruikelijke budget is namelijk gewoon beschikbaar.

"Juist nu is het zo belangrijk dat dit geld van onze schenkers en van de loterijen in de sector terecht komt, om te zorgen dat makers en initiatiefnemers zo snel mogelijk weer normaal aan de slag gaan zodra de beperkingen door de coronacrisis afnemen", zegt het fonds.