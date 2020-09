Gedeputeerde Poepjes overlegt over 'eerlijke verdeling' landelijk cultuurgeld

Platteland versus stad

Veel mensen waren er niet blij mee. En dat was niet de eerste keer. "Iedere vier jaar is iedereen in rep en roer en zijn veel mensen niet tevreden. En terecht. De verdeling van de cultuurgelden op nationaal niveau is scheef. Het is zelfs zo dat gedeputeerden uit de Randstad er ook genoeg van hebben, want zij krijgen altijd maar weer boze gezichten. Zij kunnen het ook niet helpen dat ze grote steden in hun provincies hebben. Dus er moet wat gebeuren. De FNP en eerder ook andere partijen staan er terecht bij stil. Het systeem moet op de schop."

Dat er zoveel geld naar Amsterdam gaat, kan volgens Poepjes niet. "Natuurlijk, een hoofdstad kent altijd een dynamiek. Daar is ook niets mis mee. Maar het verschil tussen de wat meer plattelandsprovincies en de wat meer stedelijke provincies van ons land is te groot. Cultuur is voor alle inwoners van ons land belangrijk. Het moet niet uitmaken of je nu in een kleine gemeenschap woont of in een grotere plaats."

Praten, maar niet overhaast

Daarom moet er actie worden ondernomen, vindt de gedeputeerde. "Als je wilt voorkomen dat er over vier jaar weer gedoe is, dan moet je er nu wat aan doen. Het moet besproken worden met de Tweede Kamer, met de minister en met de adviescommissies. We moeten naar een nieuw verdelingsmodel." De vraag is echter nog wel hoe zo'n model er precies uit moet zien.

Poepjes wil niet overhaast beslissingen nemen. "Je moete nu geen doldrieste dingen doen uit emotie. We hebben nu de tijd om naar een goed nieuw model te kijken. Als je geld anders wilt verdelen, hoe kun je dat eerlijker doen? Ik denk dat er oprecht een nieuw verdelingsmodel uit kan komen: misschien rechtstreeks naar provincies, misschien naar een regio toe, misschien dat het Rijk het verdeeld."