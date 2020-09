Escaperoomspel 'Anno N.' moet pesten op Friese scholen tegengaan

Anno N. is voor alle scholen in Fryslân te bestellen. Vanaf woensdag is dat mogelijk. Zij kunnen mailen naar de Afûk. De afgelopen weken zijn er al verschillende pilots geweest. "Daar waren veel positieve reacties op," zegt Fokke Jagersma van de Afûk. "Wat ik het mooist vond was de reactie van een meisje uit groep 5. Zij vroeg hoe we Anno konden helpen. Hij is dan wel de slechte persoon in dit verhaal, maar hij is vroeger veel gepest. Dat meisje stelde voor om Anno positief tegemoet te komen. Dat is toch mooi!"