Leeuwarder (41) vrijgesproken van helen gestolen boten

De Leeuwarder had niet in de gaten dat hij betrokken was bij oplichting: de vrouw die de boten aan hem verkocht was de ex-vriendin van de eigenaar. De Leeuwarder had de boten voor 5.000 euro gekocht. Hij had bij de havenmeester van de jachthaven in Leeuwarden nog navraag gedaan en alles leek te kloppen.

Hersenbloeding

De ex-vriendin had gezegd dat de eigenaar een hersenbloeding had gehad en dat hij sinds die tijd een 'kasplantje' was. Later bleek dat de man onwel was. De politie had de waarde van de boten geschat op 12.000 tot 13.000 euro. De boten waren volgens de verdachte niet meer waard dan wat hij ervoor betaald had: ze zouden achterstallig onderhoud hebben, één moest zelfs een nieuwe motor hebben.

Geen verkeerde bedoelingen

Volgens de rechter bleek uit niets dat de Leeuwarder verkeerde bedoelingen heeft gehad. "U dacht een goede slag te slaan en hebt het in alle openheid gedaan." De rechter sprak de verdachte daarom vrij. De ex-vriendin is eerder door de rechter veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor het stelen van de boten.