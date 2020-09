Leeuwarder machinefabriek failliet: slachtoffer van coronacrisis

Machinefabriek Van der Ploeg aan de Plutoweg in Leeuwarden is failliet verklaard. Er werken 52 mensen in het bedrijf, waar onder andere grote machines worden gemaakt, bijvoorbeeld om dozen in elkaar te zetten, of pijpen te buigen. Het bedrijf is bijna 180 jaar geleden begonnen als dorpssmid in Aldeboarn. Volgens curator Knegtering komt het failissement deels door het coronavirus.