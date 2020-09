Stellingwervers moeten meer 'Woordwies' worden met app van streektaalclubs

Mensen die de app gebruiken kunnen eerst een streektaal kiezen en instellen hoe moeilijk het spel moet zijn. Daarna krijgen ze woorden te zien en binnen 30 seconden moeten mensen de goeie vertaling kiezen. Als beloning voor een goed antwoord krijg je een afbeelding van een mooi locatie ergens in Noordoost-Fryslân. Op deze manier willen de bedenkers van de app mensen meer in aanraking brengen met streektalen, zoals het Stellingwerfs.

Stellingwarver Schrieversronte

"Je hebt nou dubbel plezeer van het spellegie," zegt Bert Rossing van streektaalorganisatie Huus van de Taol. In de app is ook het laatste nieuws te lezen in één van de Nedersaksische talen. Het initiatief wordt onder andere medemogelijk gemaakt door de Stellingwarver Schrieversronte, maar ook door het Centrum Groninger Taal en Cultuur, Huus van de Taol, IJsselacademie, Twentehoes en Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers.