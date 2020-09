Ook na 1 oktober grotere terrassen in Súdwest-Fryslân

"De buitentemperaturen in de periode oktober tot en maart nodigen doorgaans niet uit tot terrasbezoek, maar in deze coronatijd biedt juist het buitenleven kansen aan de horeca", zegt wethouder Mark de Man.



De gemeente wil daarom met de horecaondernemers in gesprek om de terrassen 'winterproof 'te maken, zodat gasten ook in de winter van het terras gebruik kunnen maken. Aan de hand van deze gesprekken wordt besloten over wat kan en wat mag.

"De gemeente denkt mee bij passende oplossingen, waarbij de belangen van alle betrokkenen worden afgewogen", verduidelijkt De Man. "Tegelijk willen wij dat het openbare leven doorgaat, dat inwoners plezier kunnen beleven, maar ook met plezier blijven werken en wonen in onze gemeente."