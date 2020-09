Hamke doet mee aan de Onbeperkte Elfstedentocht: "Je kunt meer dan je denkt"

Meijer heeft al bijna twintig jaar een incomplete dwarslaesie. "Dat kun je vergelijken met een elektriciteitscentrale waarin alle draden in de war liggen na een explosie. Sommige draden hebben wel verbinding, andere draden hebben dat niet meer." Hierdoor is Meijer minder goed in staat om dagelijkse taken uit te voeren. Ook heeft hij veel minder energie.

"Ik dacht nog: ik moet hier langzaam rijden"

In 2002 heeft Meijer een ongeluk gehad: hij botste met een brommer tegen een auto. "Het was driehonderd meter van mijn huis. Ik dacht nog: ik moet hier langzaam rijden." Zijn brommer is geraakt door een auto die vanuit een parkeerhaven kwam. Na het ongeluk heeft Meijer een half jaar gerevalideerd en kon hij niet meer werken.

De Onbeperkte Elfstedentocht is volgens Meijer heel belangrijk. "Je kunt aan mensen met een beperking laten zien: je kunt meer dan je denkt." Voor deze doelgroep gebeurt er namelijk niet veel.