Kritisch rapport Raad van Europa: Nederland moet onderwijs 'van en in het Fries' verbeteren

Verslaggever Onno Falkena heeft het rapport gelezen. Er mankeert volgens de Raad van Europa wel het een en ander aan het onderwijs in het Fries.

"De eerste aanbeveling is om het aantal uren dat wordt lesgegeven in het Fries direct te verhogen en dat geldt zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Het gaat dus niet alleen om Friese les, maar ook om het gebruik van het Fries als voertaal op school bij andere vakken, zoals geschiedenis, muziek, gymnastiek of wiskunde."

Heeft de Raad van Europa ideeën om het onderwijs van het Fries te verbeteren?

"Er moeten meer onderwijzers en docenten worden opgeleid die Fries kunnen geven en ook kunnen lesgeven in het Fries. Ook moet op alle scholen les worden gegeven in de geschiedenis en cultuur van Fryslân, bij voorkeur in het Fries en de onderwijsinspectie moet het vak Fries volwaardig behandelen en controleren bij hun werk."

Wat zeggen ze in Den Haag van zo'n brief?

"Je kunt zo'n brief zien als een tik op de vingers. Dat is natuurlijk nooit leuk, want de officiële positie van het kabinet is dat Nederland goed bezig is met het Fries. Helemaal onverwacht zal de brief niet zijn, want het kritische rapport over lidstaat Nederland circuleert al een tijdje en is ook al toegestuurd aan de Tweede Kamer. Zo'n brief kan wel helpen om het Fries op de politieke agenda te houden. Vorige week heeft koning Willem-Alexander nog een Friese les bijgewoond in Drachten. Dat is een van de manieren om uit te stralen dat Nederland het goed voor heeft met het Fries."