Bij een verkeerscontrole tussen Itens en Britswert heeft de politie dinsdag een motorrijder aangehouden. De man reed veel te hard over de weg, waar 60 kilometer per uur gereden mag worden. Op het moment dat de man werd geflitst, stond er maar liefst 196 kilometer per uur op de teller. De politie heeft het rijbewijs van de motorrijder meteen ingenomen.